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Symbol SAPGF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

SAP SE Buy

12:41 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
212,80 EUR -1,60 EUR -0,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 230 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla lobte am Donnerstag nach den Quartalszahlen die anhaltende Stärke beim Current Cloud Backlog (CCB), also den abgesicherten Umsätzen aus Cloudverträgen. SAP dürfte die Konkurrenz weiterhin abhängen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
258,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
212,20 €		 Abst. Kursziel*:
21,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
212,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,24%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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