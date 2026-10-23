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Vossloh Aktie

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48,80 EUR -2,90 EUR -5,61 %
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Marktkap. 986,32 Mio. EUR

KGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Vossloh Buy

15:31 Uhr
Vossloh Buy
Aktie in diesem Artikel
Vossloh AG
48,80 EUR -2,90 EUR -5,61%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Umsatz habe weitgehend der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebniskennziffern des Schienentechnikkonzerns seien hingegen schwächer als erwartet ausgefallen. Er sieht das Unternehmen auf einem holprigen Weg, aber ohne einen Kurswechsel./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Buy

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,26 €		 Abst. Kursziel*:
52,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,69%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

15:31 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
13:06 Vossloh Hold Warburg Research
22.10.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
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02.10.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
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