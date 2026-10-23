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Vossloh Aktie

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49,38 EUR -2,32 EUR -4,49 %
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Marktkap. 986,32 Mio. EUR

KGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
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AI Analyse

Warburg Research

Vossloh Hold

13:06 Uhr
Vossloh Hold
Aktie in diesem Artikel
Vossloh AG
49,38 EUR -2,32 EUR -4,49%
Charts| News| Analysen
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Vossloh von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Bahntechnikkonzerns hätten die erwartete Schwäche gezeigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der konkretisierte Ausblick impliziere indes ein starkes Schlussquartal. Cohrs senkte dennoch seine Schätzungen, da er den Marktkonsens für 2026 für zu hoch hält./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Hold

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,80 €		 Abst. Kursziel*:
14,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,43%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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