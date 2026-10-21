SAP Aktie
Marktkap. 232,63 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
AI Analyse
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 220 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe mit einem starken dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Charles Brennan am Donnerstag zu dem Bericht. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf das vierte Quartal und die Äußerungen in der Telefonkonferenz ließen vermuten, dass 24 Prozent wahrscheinlich die Obergrenze der Wachstumserwartungen für den Cloud-Vertragsbestand (CCB) im Schlussquartal darstellten. Dies erscheine jedoch ohne Weiteres erreichbar. Der Experte hält inzwischen sogar etwas mehr für möglich./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
216,35 €
|Abst. Kursziel*:
15,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
214,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,80%
|
Analyst Name:
Charles Brennan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
223,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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