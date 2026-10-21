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Symbol SAPGF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

SAP SE Buy

19:46 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
214,05 EUR 8,45 EUR 4,11%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 220 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe mit einem starken dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Charles Brennan am Donnerstag zu dem Bericht. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf das vierte Quartal und die Äußerungen in der Telefonkonferenz ließen vermuten, dass 24 Prozent wahrscheinlich die Obergrenze der Wachstumserwartungen für den Cloud-Vertragsbestand (CCB) im Schlussquartal darstellten. Dies erscheine jedoch ohne Weiteres erreichbar. Der Experte hält inzwischen sogar etwas mehr für möglich./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
216,35 €		 Abst. Kursziel*:
15,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
214,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,80%
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
223,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

19:46 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
18:11 SAP Verkaufen DZ BANK
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13:26 SAP Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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