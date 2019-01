MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Heidelberger Druck trotz des geplanten Einstiegs eines chinesischen Investors von 3,60 auf 2,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausweitung der Kooperation mit der Masterwork Group stärke die Marktstellung des Druckmaschinenherstellers im wachsenden Verpackungssegment, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er indes mit den in den vergangenen Monaten deutlich gesunkenen Bewertungen am Aktienmarkt./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 17:28 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.