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Commerzbank Aktie

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37,59 EUR -0,24 EUR -0,63 %
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Marktkap. 41,17 Mrd. EUR

KGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
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Symbol CRZBF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Commerzbank Neutral

19:21 Uhr
Commerzbank Neutral
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
37,59 EUR -0,24 EUR -0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen 2027 und 2028 leicht erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dies sei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass er nun einen Leitzins der Europäischen Zentralbank in Höhe von 3 Prozent in sein Bewertungsmodell einbezogen habe./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Commerzbank AG

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
38,12 €		 Abst. Kursziel*:
2,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
37,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,75%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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