Dermapharm Aktie
Marktkap. 2,08 Mrd. EURKGV 16,00 Div. Rendite 2,24%
WKN A2GS5D
ISIN DE000A2GS5D8
Symbol DMPHF
AI Analyse
Dermapharm Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Markenarzneimitteln treibe die Unternehmensprofitabilität nach oben, schrieb Christian Ehmann am Mittwoch. Im Parallelimportbereich trage die Portfoliooptimierung Früchte./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dermapharm Holding SE
Zusammenfassung: Dermapharm Buy
|Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,25 €
|Abst. Kursziel*:
49,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,38%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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