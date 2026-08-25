DAX 26.286 +0,1%ESt50 6.471 +0,2%MSCI World 4.973 +0,0%Top 10 Crypto 10,15 +0,6%Nas 26.130 -0,1%Bitcoin 67.562 -0,4%Euro 1,1654 +0,0%Öl 86,91 -1,1%Gold 4.608 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DEUTZ 630500 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Gewinn und Umsatz übertreffen die hohen Erwartungen -- Salesforce: Gewinn fällt deutlich höher als -- Delivery Hero, VW im Fokus
Top News
Xtrackers MSCI Japan ETF: Warum dieser Japan-ETF genauer abbildet als der Marktführer Xtrackers MSCI Japan ETF: Warum dieser Japan-ETF genauer abbildet als der Marktführer
NVIDIA-Aktie dreht ins Plus: Gewinn und Umsatz übertreffen die hohen Erwartungen NVIDIA-Aktie dreht ins Plus: Gewinn und Umsatz übertreffen die hohen Erwartungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dermapharm Aktie

Kaufen
Verkaufen
Dermapharm Aktien-Sparplan
39,90 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
finanzen.net zero
Dermapharm jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,08 Mrd. EUR

KGV 16,00 Div. Rendite 2,24%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2GS5D

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2GS5D8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DMPHF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Dermapharm Buy

08:11 Uhr
Dermapharm Buy
Aktie in diesem Artikel
Dermapharm Holding SE
39,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Markenarzneimitteln treibe die Unternehmensprofitabilität nach oben, schrieb Christian Ehmann am Mittwoch. Im Parallelimportbereich trage die Portfoliooptimierung Früchte./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dermapharm Holding SE

Zusammenfassung: Dermapharm Buy

Unternehmen:
Dermapharm Holding SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,25 €		 Abst. Kursziel*:
49,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,38%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dermapharm Holding SE

08:11 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.05.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
14.05.26 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Dermapharm Holding SE

StockXperts Dermapharm: Nicht schlecht, aber etwas fehlt noch Dermapharm: Nicht schlecht, aber etwas fehlt noch
finanzen.net Dermapharm: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich fester
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Plus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochmittag Zuschläge
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 44 Euro
EQS Group EQS-News: Dermapharm confirms profitable growth in H1 2026 and increases adjusted EBITDA
EQS Group EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Dermapharm Holding SE reports profitable growth in H1 2026 and confirms guidance
EQS Group EQS-News: Dermapharm Holding SE: Annual General Meeting resolves dividend distribution of EUR 0.88 per share
EQS Group EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-News: Dermapharm Holding SE performs in line with projections in Q1 2026 and confirms guidance
EQS Group EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-NVR: Dermapharm Holding SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Dermapharm Holding SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.