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AI Analyse

UBS AG

Eni Buy

14:01 Uhr
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
26,23 EUR 0,07 EUR 0,25%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für die wichtigsten europäischen Ölkonzerne seien seit der Veröffentlichung der Zwischenberichte für das dritte Quartal um durchschnittlich 11 Prozent gestiegen, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies sei vor allem auf Anzeichen für bessere Raffineriemargen sowie erneut starke Beiträge aus den Handelsgeschäften zurückzuführen. Die Bewertungen seien nicht überzogen, da die Sektorwerte einen durchschnittlichen Ölpreis von lediglich 71 US-Dollar je Barrel bei normalisierten Gas- und Raffineriemargen einpreisten./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,20 €		 Abst. Kursziel*:
14,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,37%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

14:01 Eni Buy UBS AG
13:51 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
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