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Symbol LIN

AI Analyse

Bernstein Research

Linde Outperform

09:41 Uhr
Linde Outperform
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 563 auf 562 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Überraschend gute Geschäftszahlen und höhere Unternehmensziele müssten in der Berichtssaison zum dritten Quartal nicht wahrscheinlicherweise zu positiven Kursentwicklungen führen, schrieb James Hooper in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Latte für Hersteller von Zusatzstoffen für die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie liege nach den jüngsten Givaudan-Zahlen hoch. Für den Lacke-Konzern Akzonobel erschienen die Gewinnerwartungen des Marktes für 2026 indes noch zu niedrig, eine leichte Anhebung der Ziele könnte also ausreichen. In mehreren Fällen spielten jedoch andere Faktoren eine ebenso große Rolle wie die Quartalszahlen selbst, etwa M&A-Vorhaben bei Linde (möglicher Lincare-Verkauf) und BASF (mögliche Evonik-Übernahme) oder der Agrarzyklus bei BASF. Analyst Hooper sieht in diesem Umfeld Spielraum für taktische Long-Positionen bei Air Products und Akzonobel sowie für taktische Short-Positionen bei Solvay und Clariant./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 562,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 503,44		 Abst. Kursziel*:
11,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 503,34		 Abst. Kursziel aktuell:
11,65%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 567,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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