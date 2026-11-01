Nestlé Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 235,04 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
AI Analyse
Nestlé Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung 2026 seien die Aussichten der europäischen Konsumgüterkonzerne für das kommende Jahr durchwachsen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Positiv sieht sie die Bereiche Lebensmittel (mit Ausnahme der Schokoladenhersteller), Tabak und Zutaten sowie das Körperpflegesegment. Vorsichtig ist Pannuti bei den Softdrinkherstellern und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Chancen für den Bereich Spirituosen betrachtet die Expertin uneinheitlich. Als Top-Werte für 2027 nannte sie Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Overweight
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
87,52 CHF
|Abst. Kursziel*:
14,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
87,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
14,68%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|12:56
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:56
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:56
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets