Videocast – Apple: Im Konsolidierungsmodus

Apple – Im Konsolidierungsmodus

In eigener Sache

Nach einem bislang schwachen Wochenverlauf hat die Apple-Aktie den Handel gestern mit einem Plus von 0,2% beendet.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Apple-7-Monats-Chart Stand: 19.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie des iPhone-Konzerns ist nach einer volatilen ersten Novemberwoche am vergangenen Freitag bis auf das neue Allzeithoch bei 360,83 USD gestiegen. Das neue Top konnten die Notierungen allerdings nicht halten, denn in der laufenden Handelswoche ging es zunächst an die 350-Dollar-Marke zurück. Trotz eines kleinen Tagesgewinns von 0,2% blieben die Kurse auch gestern im Konsolidierungsmodus.

Ausblick: Mit dem Anstieg auf ein neues Rekordhoch hat die Apple-Aktie zuletzt zwar relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt gezeigt. Dennoch wären jetzt für neue Impulse weitere Kursgewinne nötig. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müsste es über das Zwischenhoch vom 5. November bei 355,38 USD hinausgehen, das bereits gestern bremsend gewirkt hatte. Darüber würde direkt die neue Bestmarke in den Fokus rücken, die bei 360,83 USD einen Widerstand bildet. Zur Bestätigung sollte allerdings auch die obere Begrenzung des September-Trendkanals überboten werden, der sich nun im Chart einzeichnen lässt. Gelingt dort der Break, könnte sich anschließend weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 370,00 USD oder 380,00 USD eröffnen. Das Short-Szenario: Unterhalb von 350,00 USD müsste dagegen mit einem Test des Juli-Tops bei 344,57 USD gerechnet werden. Schlägt der fehl, wäre ein Rücksetzer an die 50-Tage-Linie (341,15 USD) möglich. Im Anschluss könnte das Gap vom 4. November geschlossen werden, ehe sich die Blicke auf den doppelten Halt aus der unteren Begrenzung des Trendkanals und der 100-Tage-Linie (328,81 USD) richten dürften. Fällt die Aktie aus dem Kanal nach unten heraus, wäre eine Korrektur bis zum Juni-Hoch bei 317,40 USD denkbar.

Apple-5-Jahres-Chart Stand: 19.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 19.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 0,15% 5 Tage -0,89% 20 Tage 2,46% 52 Wochen 31,24% im November 2,27% im Jahr 2026 29,64% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 360,83 Abstand zum 52-Wochenhoch -2,32% 52-Wochentief 243,42 Abstand zum 52-Wochentief 44,79% Allzeithoch 360,83 Abstand zum Allzeithoch -2,32% Trend 200-Tage-Linie 302,54 Abstand 200-Tage-Linie 16,50% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 328,81 Abstand 100-Tage-Linie 7,19% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 341,15 Abstand 50-Tage-Linie 3,31% Status (kurzfristig) aufwärts Apple-Trend-Chart Stand 19.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants