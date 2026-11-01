Apple Aktie
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Marktkap. 4,7 Bio. EURKGV 37,98 Div. Rendite 0,31%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
AI Analyse
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 355 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach den Pro-Modellen der neuen iPhone-Generation entspreche inzwischen etwa dem Vorjahresniveau, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag auf Basis der aktuellen Daten der Woche zehn nach Verkaufsstart. Die Zahlen zum iPhone Duo hätten sich in den beobachteten Regionen aktuell kaum verändert./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 16:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 16:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 355,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 356,27
|Abst. Kursziel*:
-0,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 358,65
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,02%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 323,77
*zum Zeitpunkt der Analyse
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