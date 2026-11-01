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Symbol AAPL

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

10:26 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 355 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach den Pro-Modellen der neuen iPhone-Generation entspreche inzwischen etwa dem Vorjahresniveau, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag auf Basis der aktuellen Daten der Woche zehn nach Verkaufsstart. Die Zahlen zum iPhone Duo hätten sich in den beobachteten Regionen aktuell kaum verändert./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 16:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 16:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 355,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 356,27		 Abst. Kursziel*:
-0,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 358,65		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,02%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 323,77

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

10:26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
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