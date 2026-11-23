Videocast – Meta Platforms: Abwärtsdynamik nimmt zu

Meta Platforms – Abwärtsdynamik nimmt zu

Die Aktie von Meta Platforms ist am Freitag weiter unter Druck geraten und dabei auf ein neues November-Tief zurückgefallen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Meta Platforms-7-Monats-Chart Stand: 23.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nach Kursverlusten von rund 15% im Oktober war die Aktie von Meta Platforms im laufenden Monat zunächst um den GD200 gependelt. In der vergangenen Handelswoche kam jedoch neue Abwärtsdynamik auf, sodass die Papiere – nach einem Tagesverlust von 3,3% am Donnerstag – zum Wochenschluss noch einmal um weitere 5,9% auf 560,84 USD einbrachen. Auf Wochensicht standen damit Abgaben von 12,6% zu Buche.

Ausblick: In einem schwachen Marktumfeld ging es für die Aktie von Meta Platforms am Freitag auf den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten zurück. Das Short-Szenario: Im Chart rückt nun bereits das September-Tief in den Fokus, das bei 556,10 USD eine kleinere Unterstützung bildet. Darunter wäre der nächste Halt am August-Tief bei 537,27 USD zu finden, ehe auf das Juli-Tief bei 524,49 USD und auf das aktuelle Jahrestief vom 27. März bei 520,26 USD geachtet werden sollte. Werden diese Tiefpunkte unterboten, könnte es zu weiteren Kursverlusten in Richtung 500,00 USD kommen – Schließung des offenen Gaps vom 23. April 2025 inklusive. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite kann der erste Widerstand dagegen jetzt am Zwischentief vom 5. November bei 583,80 USD angetragen werden. Darüber müsste anschließend das am Freitag neu entstandene Abwärts-Gap mit einem Anstieg auf 596,22 USD geschlossen werden, bevor eine Erholung bis in den Bereich der Doppelhürde aus der langfristigen 200- und der mittelfristigen 100-Tage-Linie (aktuell bei 628,59 USD bzw. 638,78 USD) denkbar wäre. Für neue Long-Impulse sollte es allerdings im Anschluss auch über das derzeitige November-Hoch bei 648,45 USD hinausgehen.

Meta Platforms-5-Jahres-Chart Stand: 23.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 23.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -5,93% 5 Tage -12,60% 20 Tage -12,73% 52 Wochen -5,62% im November -8,81% im Jahr 2026 -15,04% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 779,82 Abstand zum 52-Wochenhoch -28,08% 52-Wochentief 520,26 Abstand zum 52-Wochentief 7,80% Allzeithoch 796,25 Abstand zum Allzeithoch -29,56% Trend 200-Tage-Linie 628,59 Abstand 200-Tage-Linie -10,78% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 638,78 Abstand 100-Tage-Linie -12,20% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 676,65 Abstand 50-Tage-Linie -17,12% Status (kurzfristig) abwärts Meta Platforms-Trend-Chart Stand 23.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants