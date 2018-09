ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Underperform" mit einem Kursziel von 26,27 Euro belassen. Analyst Neil Glynn warnte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor der Währungsschwäche in Schwellenländern im Vergleich zum US-Dollar. Die Sparte DHL Express des Logistikkonzerns erwirtschafte Umsätze in lokalen Währungen, während ein großer Teil der Kosten - Flugzeuge und vor allem Treibstoff - in US-Dollar beglichen werde./ck/bek



Datum der Analyse: 05.09.2018



