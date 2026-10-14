DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 62,65 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
AI Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat DHL Group mit "Outperform" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aktuelle Gewinnwachstumsdynamik im Express-Geschäft stimme ihn zuversichtlich, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Logistikkonzern lägen seine Ergebnisprognosen (Ebit) der Jahre 2028 und 2030 um 4 respektive 8 Prozent über dem Konsens. Die Aktie werde mit einem Abschlag zur Branche gehandelt. Die sich ändernde Geschäftsstruktur dürfte die Bewertung stützen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
56,92 €
|Abst. Kursziel*:
17,71%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
57,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,85%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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