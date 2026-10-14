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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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57,34 EUR +0,68 EUR +1,20 %
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Marktkap. 62,65 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

08:01 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
57,34 EUR 0,68 EUR 1,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat DHL Group mit "Outperform" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aktuelle Gewinnwachstumsdynamik im Express-Geschäft stimme ihn zuversichtlich, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Logistikkonzern lägen seine Ergebnisprognosen (Ebit) der Jahre 2028 und 2030 um 4 respektive 8 Prozent über dem Konsens. Die Aktie werde mit einem Abschlag zur Branche gehandelt. Die sich ändernde Geschäftsstruktur dürfte die Bewertung stützen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
56,92 €		 Abst. Kursziel*:
17,71%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
57,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,85%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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