MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Gea Group von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 21 Euro belassen. Die Restrukturierung des Anlagenbauers nehme kein Ende, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die jüngsten Änderungen im Management kämen Jahre zu spät. Die Konsenserwartung für den Umsatz sei zu optimistisch, gleiches gelte für den operativen Gewinn (Ebit und Ebt) wie für den Nettogewinn./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / 13:45 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.