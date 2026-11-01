JP Morgan Chase & Co.

arGEN-X Overweight

10:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme des bisherigen Forschungspartners Unnatural Products mache strategisch Sinn für den Antikörperspezialisten, schrieb Richard Vosser am Montag. Er stärke gerade die Entwicklung im Bereich oraler Therapien./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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