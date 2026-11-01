arGEN-X Aktie
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Marktkap. 51,3 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme des bisherigen Forschungspartners Unnatural Products mache strategisch Sinn für den Antikörperspezialisten, schrieb Richard Vosser am Montag. Er stärke gerade die Entwicklung im Bereich oraler Therapien./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Overweight
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
950,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
852,40 €
|Abst. Kursziel*:
11,45%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
852,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,40%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
933,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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