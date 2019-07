NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Deutsche Telekom nach der behördlichen Freigabe für die Fusion von T-Mobile US mit dem US-Konkurrenten Sprint auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Es gebe nach wie vor rechtliche Hürden für den Zusammenschluss und die dafür erforderlichen Zugeständnisse seien einschneidend, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei der Telekom stelle sich nun die Frage nach der Gefahr einer sinkenden Dividende. Durch erwartete Mittel aus dem Verkauf von Geschäftsteilen an den Satelliten-TV-Anbieter Dish könne eine Kürzung aber vielleicht vermieden werden./tih/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 13:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 13:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.