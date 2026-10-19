FUCHS Aktie
Marktkap. 5,5 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
AI Analyse
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, vorläufigen Quartalszahlen des Schmierstoffherstellers hätten durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch der angehobene operative Ergebnisausblick (Ebit) überrasche positiv./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,48 €
|Abst. Kursziel*:
18,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,47%
|
Analyst Name:
Manuela Stuerzer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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