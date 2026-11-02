DAX 25.810 -0,7%ESt50 6.143 -0,5%MSCI World 4.840 -0,1%Top 10 Crypto 10,20 +1,0%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.749 +0,3%Euro 1,1185 +0,0%Öl 105,3 +0,5%Gold 3.909 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

HUGO BOSS Aktie

Kaufen
Verkaufen
HUGO BOSS Aktien-Sparplan
38,55 EUR -0,26 EUR -0,67 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 2,66 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1PHFF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HUGPF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

HUGO BOSS Hold

10:26 Uhr
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
38,55 EUR -0,26 EUR -0,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das weitgehend den Erwartungen entsprechende operative Ergebnis (Ebit) des Modekonzerns werde von den reduzierten Umsatz- und Ebit-Zielen für 2026 überschattet, schrieb Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,43 €		 Abst. Kursziel*:
-3,72%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
38,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,02%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

10:31 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
10:26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
21.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

dpa-afx Entwicklungen HUGO BOSS-Aktie schwächelt: Konzern senkt Erwartungen an 2026 - schwache Konsumnachfrage und KI-Kosten HUGO BOSS-Aktie schwächelt: Konzern senkt Erwartungen an 2026 - schwache Konsumnachfrage und KI-Kosten
Finanzen.net Ausblick: HUGO BOSS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
StockXperts Hugo Boss: Blutleere Übernahme
dpa-afx HUGO BOSS-Aktie im Plus: Frasers Group überschreitet die 50-Prozent-Marke
dpa-afx HUGO BOSS-Aktie: Frasers baut Beteiligung auf über 50 Prozent aus
Dow Jones HUGO BOSS-Aktie freundlich: Frasers Group erhöht Aktienanteil
Finanzen.net Erste Schätzungen: HUGO BOSS gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Finanzen.net SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester
Finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone
RSS Feed
HUGO BOSS AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.