JCDecaux Aktie
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Marktkap. 5,74 Mrd. EURKGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Treffen mit Konzernchef Jean-François Decaux mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Die starke Geschäftsdynamik beim Außenwerbespezialisten untermauere weiteres Potenzial, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend. Die Aktie bleibe mit Blick auf den Rest des Jahres ein Favorit./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JCDecaux Overweight
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,60 €
|Abst. Kursziel*:
23,19%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,18%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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