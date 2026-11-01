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JCDecaux Aktie

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Symbol JCDXF

JP Morgan Chase & Co.

JCDecaux Overweight

08:31 Uhr
JCDecaux Overweight
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
27,38 EUR -0,24 EUR -0,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Treffen mit Konzernchef Jean-François Decaux mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Die starke Geschäftsdynamik beim Außenwerbespezialisten untermauere weiteres Potenzial, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend. Die Aktie bleibe mit Blick auf den Rest des Jahres ein Favorit./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Overweight

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,60 €		 Abst. Kursziel*:
23,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,18%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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