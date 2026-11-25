LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
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Marktkap. 194,15 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 415 auf 380 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für den Luxusgüterkonzern werde seitens der Anleger bereits ein herausforderndes viertes Quartal erwartet, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher rücke zunehmend die Frage zu den Chancen für eine Erholung der Gewinne im Jahr 2027 in den Vordergrund. Der Analyst ist skeptisch und hat daher seine Prognosen für das operative Ergebnis im kommenden Jahr in den wichtigsten Geschäftsbereichen gesenkt. Sie liegen seinen Worten zufolge nun 11 Prozent unter dem Marktkonsens./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
380,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
401,95 €
|Abst. Kursziel*:
-5,46%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
400,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,11%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
493,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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