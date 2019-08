NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk von "Hold" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 295 auf 300 dänische Kronen angehoben. Die Zulassung des Hoffnungsträgers Semaglutid in Tablettenform stehe in den USA bevor, er werde aber wohl deutlich billiger sein als die Injektionslösung, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar liege er mit seinen Umsatzschätzungen für 2022 und die Folgejahre über denen des Markts, aber die Erlösschätzungen für das profitablere Mittel Ozempic habe er gekürzt. Hier liege er nun mit seinen Annahmen für Umsatz und Ergebnis 2022 und folgende unter dem Konsens./ck/ag



