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Sartorius Stedim Biotech Aktie

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210,20 EUR +1,00 EUR +0,48 %
STU
209,20 EUR -10,00 EUR -4,56 %
GVIE
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Marktkap. 20,96 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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ISIN FR0013154002

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Symbol SDMHF

Goldman Sachs Group Inc.

Sartorius Stedim Biotech Buy

12:51 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
210,20 EUR 1,00 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 223 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die LPS-Sparte mit Lab Products & Services beginne zum KI-Profiteur zu werden, schrieb James Quigley am Donnerstag im Nachgang der Ergebnisse des Laborkonzerns und seiner französischen Tochter Sartorius Stedim. Er zielt damit auf den Pharma-Megatrend der KI-gestützten Medikamentenforschung ab. Der Bereich Bioprocess Solutions (BPS) laufe solide./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
210,60 €		 Abst. Kursziel*:
11,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
210,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,80%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
253,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

12:51 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:21 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
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