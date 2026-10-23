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Sartorius Stedim Biotech Aktie

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Marktkap. 20,96 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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Symbol SDMHF

JP Morgan Chase & Co.

Sartorius Stedim Biotech Overweight

14:41 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
209,00 EUR -0,20 EUR -0,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Biopharmaindustrie-Zulieferers habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
209,20 €		 Abst. Kursziel*:
24,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
209,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,40%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
253,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

14:41 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:51 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:21 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
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