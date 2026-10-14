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AI Analyse

UBS AG

Sartorius vz Buy

14:16 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius vor den am 22. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Fokus der Investoren dürfte auf dem zugrunde liegenden Wachstumspfad des Pharma und Laborzulieferers liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müssten dabei verschiedene Faktoren wie etwa die Zollthematik berücksichtigt werden, um ein klares Bild zu erhalten./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
256,40 €		 Abst. Kursziel*:
17,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
259,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,74%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
279,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

14:16 Sartorius vz. Buy UBS AG
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