TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
Marktkap. 5,34 Mrd. EUR
WKN TKMS00
ISIN DE000TKMS001
Symbol TKMSF
AI Analyse
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate der Marinewerft dürften die Markterwartungen deutlich übertreffen und ein entscheidender Treiber für den Aktienkurs sein, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbedricht. Er rechnet zudem mit einer Anhebung des mittelfristigen Ergebnisziels (Ebit). Das niedrigere Kursziel begründete der Experte mit seinen reduzierten Liquiditätsannahmen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 05:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 05:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
84,50 €
|Abst. Kursziel*:
36,09%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
83,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,39%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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