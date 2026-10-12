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Wacker Neuson Aktie

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22,35 EUR -0,30 EUR -1,32 %
STU
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Marktkap. 1,57 Mrd. EUR

KGV 21,63 Div. Rendite 2,85%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN WACK01

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ISIN DE000WACK012

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Symbol WKRCF

AI Analyse

Warburg Research

Wacker Neuson SE Buy

13:16 Uhr
Wacker Neuson SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Wacker Neuson SE
22,35 EUR -0,30 EUR -1,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Wacker Neuson vor Quartalszahlen von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte den Umsatz um 8,7 Prozent gesteigert und eine Ebit-Marge von 7,2 Prozent erzielt haben, schrieb Stefan Augustin in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die gesunkene Branchenbewertung./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:45 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wacker Neuson Buy

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,25 €		 Abst. Kursziel*:
30,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,75%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

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07.05.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
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Nachrichten zu Wacker Neuson SE

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EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes Half-year Report and confirms the raised guidance for the fiscal year 2026
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Change in the Executive Board of Wacker Neuson SE
EQS Group EQS-Adhoc: Wacker Neuson Group raises guidance for the fiscal year 2026 and publishes preliminary figures for the first half of 2026
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson SE Annual General Meeting approves dividend for the fiscal year 2025
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group: first quarter of 2026 shows a strong start into the year
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes full year figures 2025 – positive outlook for 2026
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