Microsoft - Hohe Zeitebene – starkes Signal!
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Werte in diesem Artikel
Die Microsoft-Aktie zeigte im sonst eher korrekturanfälligen dritten Quartal eine bemerkenswert starke Kursentwicklung. Bei genauerem Hinsehen legte die Aktie um 37 % zu – damit war Q3 das beste Quartal im bisherigen Jahrtausend. Charttechnisch besonders relevant: Die zuvor etablierte Haltezone aus dem alten Rekordlevel von 2021 und diversen Tiefpunkten der Jahre 2025/26 bei rund 350 USD wurde nicht nur verteidigt, sondern als Sprungbrett für die nächste Aufwärtsbewegung genutzt. Mit Blick auf die Candlestickanalyse entsteht auf dieser Basis ein klassischer „morning star“. Dieses konstruktive Kerzenmuster unterstreicht die Ambitionen der Bullen und liefert ein Signal für die Fortsetzung des etablierten Aufwärtstrends. Damit rückt das bisherige Allzeithoch vom September 2025 bei 555 USD in den Mittelpunkt. Ein nachhaltiger Vorstoß in „uncharted territory“, also in charttechnisches Neuland, ließe ein weiteres, prozyklisches Signal entstehen. Schließlich könnte die Kursentwicklung der letzten zweieinhalb Jahre im Ausbruchsfall als nach oben aufgelöste Schiebezone zwischen 350 USD und 555 USD interpretiert werden. Letztlich ist die Microsoft-Aktie ein gutes Beispiel dafür, welchen Mehrwert die Analyse hoher Zeitebenen bietet.
Microsoft (Quarterly)
5-Jahreschart Microsoft
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen