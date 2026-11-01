JP Morgan Chase & Co.

Microsoft Overweight

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit einem führenden KI-Manager mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Entwicklung wettbewerbsfähiger KI-Produkte erfordere zunehmend eine Arbeitsweise, die der eines KI-Forschungslabors ähnelt ? mit erheblichen Token-Budgets für Entwickler, schnellem Experimentieren, laborähnlichen Engineering-Strukturen sowie Entwicklern, die sowohl modell- als auch infrastrukturorientiert arbeiten, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 18:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 18:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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