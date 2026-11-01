Microsoft Aktie
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Marktkap. 3,43 Bio. EURKGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
AI Analyse
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit einem führenden KI-Manager mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Entwicklung wettbewerbsfähiger KI-Produkte erfordere zunehmend eine Arbeitsweise, die der eines KI-Forschungslabors ähnelt ? mit erheblichen Token-Budgets für Entwickler, schnellem Experimentieren, laborähnlichen Engineering-Strukturen sowie Entwicklern, die sowohl modell- als auch infrastrukturorientiert arbeiten, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 18:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 18:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Overweight
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 625,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 508,29
|Abst. Kursziel*:
22,96%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 514,01
|Abst. Kursziel aktuell:
21,59%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 655,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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