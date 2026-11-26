Amazon.com – GD200 knapp unterboten
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Trotz einer starken Intraday Erholung ist die Aktie von Amazon gestern knapp unterhalb der 200 Tage Linie aus dem Handel gegangen
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Videocast – Amazon.com: GD200 knapp unterboten
Amazon.com – GD200 knapp unterboten
Donnerstag, 26. November 2026
Trotz einer starken Intraday-Erholung ist die Aktie von Amazon gestern knapp unterhalb der 200-Tage-Linie aus dem Handel gegangen.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Nachdem die Kurse am vergangenen Freitag im Bereich der 200-Tage-Linie noch eine Unterstützung gefunden hatten, wurde der GD200 gestern zeitweise klar unterboten. Dabei starteten die Notierungen bereits mit einem Abwärts-Gap in den Handel und fielen bis auf das neue November-Tief bei 235,96 USD zurück. Im weiteren Verlauf konnten sich die Kurse jedoch erholen und das Tagesminus bis zur Schlussglocke auf 3,1% eindämmen.
Ausblick: Im Chart der Amazon-Aktie muss sich jetzt zeigen, ob es nach dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie – wie schon im Juni, Juli und Oktober – zu einer erneuten Gegenreaktion oder aber zu weiteren Abgaben kommt. Das Short-Szenario: Bedingt durch die lange untere Lunte im Tageskerzenchart ist auf dem Niveau des gestrigen Tagestiefs eine neue Unterstützung entstanden. Darunter sollte auf das Oktober-Tief bei 229,36 USD geachtet werden, ehe der doppelte Halt aus dem Juli- und dem Juni-Tief (226,17 USD/225,55 USD) in den Fokus rücken dürfte. Wird dieses Level unterboten, müsste mit einer Schließung des offenen Gaps vom 8. April gerechnet werden. Unterhalb von 213,77 USD (= Gap-Close) wären dann weitere Kursverluste in Richtung 200,00 USD nicht mehr auszuschließen. Das Long-Szenario: Oberhalb des GD200 (245,78 USD) sollte hingegen das neu entstandene Abwärts-Gap mit einem Hochlauf an die kurzfristige 50- und die mittelfristige 100-Tage-Linie (255,12 USD bzw. 255,34 USD) geschlossen werden. Darüber könnte sich im Anschluss weiteres Erholungspotenzial bis zum Oktober-Top bei 265,34 USD eröffnen, bevor sich die Blicke abermals auf den Widerstandsbereich rund um 275,00 USD richten würden.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UL89BV
|176,26
|3,56
|Open End Turbo Call
|UJ5PC8
|201,49
|5,62
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WA14A3
|313,81
|3,53
|Open End Turbo Put
|WA3PS5
|288,15
|5,61
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-3,12%
|5 Tage
|-8,71%
|20 Tage
|-3,99%
|52 Wochen
|6,66%
|im November
|1,70%
|im Jahr 2026
|5,90%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|287,17
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-14,88%
|52-Wochentief
|196,00
|Abstand zum 52-Wochentief
|24,71%
|Allzeithoch
|287,17
|Abstand zum Allzeithoch
|-14,88%
|Trend
|200-Tage-Linie
|245,78
|Abstand 200-Tage-Linie
|-0,55%
|Status (langfristig)
|abwärts
|100-Tage-Linie
|255,34
|Abstand 100-Tage-Linie
|-4,27%
|Status (mittelfristig)
|abwärts
|50-Tage-Linie
|255,12
|Abstand 50-Tage-Linie
|-4,19%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.