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Amazon.com – GD200 knapp unterboten

Trotz einer starken Intraday-Erholung ist die Aktie von Amazon gestern knapp unterhalb der 200-Tage-Linie aus dem Handel gegangen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Amazon.com-7-Monats-Chart Stand: 26.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nachdem die Kurse am vergangenen Freitag im Bereich der 200-Tage-Linie noch eine Unterstützung gefunden hatten, wurde der GD200 gestern zeitweise klar unterboten. Dabei starteten die Notierungen bereits mit einem Abwärts-Gap in den Handel und fielen bis auf das neue November-Tief bei 235,96 USD zurück. Im weiteren Verlauf konnten sich die Kurse jedoch erholen und das Tagesminus bis zur Schlussglocke auf 3,1% eindämmen.

Ausblick: Im Chart der Amazon-Aktie muss sich jetzt zeigen, ob es nach dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie – wie schon im Juni, Juli und Oktober – zu einer erneuten Gegenreaktion oder aber zu weiteren Abgaben kommt. Das Short-Szenario: Bedingt durch die lange untere Lunte im Tageskerzenchart ist auf dem Niveau des gestrigen Tagestiefs eine neue Unterstützung entstanden. Darunter sollte auf das Oktober-Tief bei 229,36 USD geachtet werden, ehe der doppelte Halt aus dem Juli- und dem Juni-Tief (226,17 USD/225,55 USD) in den Fokus rücken dürfte. Wird dieses Level unterboten, müsste mit einer Schließung des offenen Gaps vom 8. April gerechnet werden. Unterhalb von 213,77 USD (= Gap-Close) wären dann weitere Kursverluste in Richtung 200,00 USD nicht mehr auszuschließen. Das Long-Szenario: Oberhalb des GD200 (245,78 USD) sollte hingegen das neu entstandene Abwärts-Gap mit einem Hochlauf an die kurzfristige 50- und die mittelfristige 100-Tage-Linie (255,12 USD bzw. 255,34 USD) geschlossen werden. Darüber könnte sich im Anschluss weiteres Erholungspotenzial bis zum Oktober-Top bei 265,34 USD eröffnen, bevor sich die Blicke abermals auf den Widerstandsbereich rund um 275,00 USD richten würden.

Amazon.com-5-Jahres-Chart Stand: 26.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 26.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -3,12% 5 Tage -8,71% 20 Tage -3,99% 52 Wochen 6,66% im November 1,70% im Jahr 2026 5,90% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 287,17 Abstand zum 52-Wochenhoch -14,88% 52-Wochentief 196,00 Abstand zum 52-Wochentief 24,71% Allzeithoch 287,17 Abstand zum Allzeithoch -14,88% Trend 200-Tage-Linie 245,78 Abstand 200-Tage-Linie -0,55% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 255,34 Abstand 100-Tage-Linie -4,27% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 255,12 Abstand 50-Tage-Linie -4,19% Status (kurzfristig) abwärts Amazon.com-Trend-Chart Stand 26.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants