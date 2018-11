PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Axa nach einer Kapitalerhöhung und einem Aktienrückkauf bei der Beteiligung AEH auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Sollten diese Maßnahmen vollumfänglich ausgeführt werden, würde der Anteil des Großversicherers an der AEH von 72 auf etwa 54 Prozent sinken, schrieb Analyst Nick Holmes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Axa dürfte sich von weiteren AEH-Papieren trennen, weil das Unternehmen einen Komplettausstieg anstrebe./bek/gl



Datum der Analyse: 15.11.2018



