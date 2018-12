LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Novartis von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 75 Franken gesenkt. Die positive Eclipse-Studie zum Schuppenflechte-Mittel Tremfya von Janssen signalisiere zunehmenden Konkurrenzdruck für Cosentyx - einen der größten Wachstumsträger der Schweizer, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf durchwachsene Aussichten für die Generika-Tochter Sandoz und einige Gründe zur Vorsicht in der Pipeline./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018



