PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung der Papiere von Scout24 mit "Underperform" und einem Kursziel von 38 Euro gestartet. Die Bewertung der Papiere sei so hoch, dass es beim Portalbetreiber schon nahezu perfekt laufen müsste, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei gebe es mit der Integration von Zukäufen und einem Führungswechsel durchaus Risiken./ag/jha/



Datum der Analyse: 11.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.