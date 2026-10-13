Boeing Aktie
Marktkap. 131,56 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
AI Analyse
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 235 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 235,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 184,66
|Abst. Kursziel*:
27,26%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 185,41
|Abst. Kursziel aktuell:
26,75%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 268,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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