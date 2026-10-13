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RBC Capital Markets

Boeing Outperform

09:36 Uhr
Boeing Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 235 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 184,66		 Abst. Kursziel*:
27,26%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 185,41		 Abst. Kursziel aktuell:
26,75%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 268,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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