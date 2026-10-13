RBC Capital Markets

Boeing Outperform

09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 235 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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