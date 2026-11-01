Engie (ex GDF Suez) Aktie
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Marktkap. 61,45 Mrd. EURKGV 14,76 Div. Rendite 6,02%
WKN A0ER6Q
ISIN FR0010208488
Symbol ENGQF
AI Analyse
Engie (ex GDF Suez) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie von 30,40 auf 31,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Versorgers an./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Buy
|Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
31,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,58 €
|Abst. Kursziel*:
29,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,27%
|
Analyst Name:
Ajay Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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