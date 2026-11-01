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Engie (ex GDF Suez) Aktie

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Goldman Sachs Group Inc.

Engie (ex GDF Suez) Buy

11:41 Uhr
Engie (ex GDF Suez) Buy
Aktie in diesem Artikel
Engie (ex GDF Suez)
24,60 EUR 0,53 EUR 2,20%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie von 30,40 auf 31,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Versorgers an./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Buy

Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
31,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,58 €		 Abst. Kursziel*:
29,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,27%
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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