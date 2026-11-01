Jefferies & Company Inc.

LOréal Buy

11:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 361 auf 520 Euro angehoben. Der auf KI ausgerichtete Kapitalmarkttag am 30.

November und 1. Dezember dürften die Markterwartungen hinsichtlich eines verstärkten Wachstums im Kosmetikbereich und einer weiteren

Phase wettbewerbsstarker Ergebnisse des Kosmetikkonzerns beflügeln, schrieb David Hayes in einer am Samstag vorliegenden Studie. Der Einsatz von KI werde ins Jahr 2027 ein zentrales Thema sein mit Blick auf die von ihm beobachteten Unternehmen, so der Experte. "Wir gehen davon aus, dass es in Kategorien mit echter Produktwirksamkeit mittelfristig zu einer spürbaren Veränderung bei Volumen und Verkaufsmix kommen könnte./mis/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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