LOréal Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 236,78 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 361 auf 520 Euro angehoben. Der auf KI ausgerichtete Kapitalmarkttag am 30.
November und 1. Dezember dürften die Markterwartungen hinsichtlich eines verstärkten Wachstums im Kosmetikbereich und einer weiteren
Phase wettbewerbsstarker Ergebnisse des Kosmetikkonzerns beflügeln, schrieb David Hayes in einer am Samstag vorliegenden Studie. Der Einsatz von KI werde ins Jahr 2027 ein zentrales Thema sein mit Blick auf die von ihm beobachteten Unternehmen, so der Experte. "Wir gehen davon aus, dass es in Kategorien mit echter Produktwirksamkeit mittelfristig zu einer spürbaren Veränderung bei Volumen und Verkaufsmix kommen könnte./mis/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
520,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
442,95 €
|Abst. Kursziel*:
17,39%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
444,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,95%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
447,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:01
|LOréal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:01
|LOréal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:01
|LOréal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|27.11.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research