Rheinmetall Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 34,33 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
AI Analyse
Rheinmetall Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der korrigierten Mittelfristziele vom Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 1150 Euro auf "Neutral" belassen. Die reduzierten Geschäftsziele für das Jahr 2030 lägen unter den mittleren Schätzwerten auf Bloomberg, schrieb David Perry am Freitag. Das neue Umsatzziel sei wesentlich glaubwürdiger, der aktualisierte Ausblick für die Ebita-Marge erscheine jedoch nach wie vor sehr ehrgeizig./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Neutral
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.150,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
791,40 €
|Abst. Kursziel*:
45,31%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
796,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,38%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.234,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|12:06
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|12:06
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|12:06
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|11:51
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)