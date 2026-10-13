RWE Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 44,88 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
AI Analyse
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Energieversorger habe bei einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur den Zuschlag für drei Gaskraftwerke mit einer Gesamtkapazität von rund 2,1 Gigawatt erhalten, schrieb Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Für RWE sei dies unterstützend mit Blick auf Investitionen in neue, flexible Erzeugungsanlagen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,04 €
|Abst. Kursziel*:
31,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|13:51
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research