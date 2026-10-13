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RWE Aktie

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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

13:51 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
57,00 EUR 0,58 EUR 1,03%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Energieversorger habe bei einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur den Zuschlag für drei Gaskraftwerke mit einer Gesamtkapazität von rund 2,1 Gigawatt erhalten, schrieb Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Für RWE sei dies unterstützend mit Blick auf Investitionen in neue, flexible Erzeugungsanlagen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,04 €		 Abst. Kursziel*:
31,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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