SFC Energy Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 313,16 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 756857
ISIN DE0007568578
Symbol SSMFF
AI Analyse
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe eine unerwartet hohe Profitabilität im dritten Quartal erzielt, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit erschienen die Margenprognosen des Marktes für 2027 und 2028 zu vorsichtig./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:27 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SFC Energy AG
Zusammenfassung: SFC Energy Buy
|Unternehmen:
SFC Energy AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,24 €
|Abst. Kursziel*:
58,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,82%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SFC Energy AG
|13:01
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|02.11.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:01
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|02.11.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:01
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|02.11.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|15.06.20
|SFC Energy Sell
|Warburg Research
|25.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG