Warburg Research

SFC Energy Buy

13:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe eine unerwartet hohe Profitabilität im dritten Quartal erzielt, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit erschienen die Margenprognosen des Marktes für 2027 und 2028 zu vorsichtig./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:27 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG