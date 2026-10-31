Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

21:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Vor seinem Kapitalmarkttag in New York habe der Konsumgüterkonzern einen moderaten Beteiligungsabbau von Trian bekannt gegeben, die mittelfristigen Ziele bestätigt und eine weitere Veränderung der Organisationsstruktur vorgestellt, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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