Unilever Aktie
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Marktkap. 125,72 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Vor seinem Kapitalmarkttag in New York habe der Konsumgüterkonzern einen moderaten Beteiligungsabbau von Trian bekannt gegeben, die mittelfristigen Ziele bestätigt und eine weitere Veränderung der Organisationsstruktur vorgestellt, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Underperform
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
40,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
58,14 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,78 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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