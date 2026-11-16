Intuit - Doppelboden nimmt Form an
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Die Intuit-Aktie gehört derzeit definitiv auf die Watchlist von Anlegerinnen und Anlegern. Nach dem Kursverfall von August 2025 bis Juni 2026 zeigen vor allem die quantitativen Indikatoren inzwischen eine deutliche Verbesserung. Während der MACD auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert hat, notiert die Relative Stärke wieder über dem Schwellenwert von 1. Letztere signalisiert also wieder einen Aufwärtstrend. Aus charttechnischer Sicht fehlt dazu noch ein entscheidender Befreiungsschlag: Als solchen definieren wir einen Spurt über das Augusthoch bei 373 USD, der einen klassischen Doppelboden vervollständigen würde (siehe Chart). Lohn der Mühen ist im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 110 USD. Das daraus resultierende Kursziel von gut 480 USD harmoniert bestens mit dem Märzhoch bei 483 USD. Im Ausbruchsfall können Anlegerinnen und Anleger das 2022er-Tief bei 339 USD als engmaschige Absicherung auf der Unterseite heranziehen. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.
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