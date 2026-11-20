Videocast – BASF SE: 200-Tage-Linie unterboten

BASF SE – 200-Tage-Linie unterboten

In eigener Sache

Die Aktie von BASF hat gestern weiter nachgegeben und ist mit einem Tagesverlust von 1% unter die 200-Tage-Linie gefallen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

BASF SE-7-Monats-Chart Stand: 20.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die BASF-Aktie war am 5. November bis auf das neue Jahreshoch bei 56,56 EUR gestiegen und hatte dabei kurzzeitig auch das Vorjahreshoch überboten. Bereits am Folgetag drehten die Kurse allerdings wieder nach unten ab und gingen in eine Korrektur über. Diese weitete sich in der laufenden Woche bis zur 200-Tage-Linie aus, die mit einem Endstand bei 50,68 EUR gestern Abend schließlich knapp unterboten wurde.

Ausblick: Zwar konnte die BASF-Aktie gestern in der Spitze bis auf 52,65 EUR steigen, der Handel endete jedoch mit einem Minus von 1% auf dem Tagestief. Das Short-Szenario: Im Chart steht jetzt wieder der GD200 (aktuell bei 50,91 EUR) im Fokus, der im laufenden Jahr bereits mehrfach auf den Prüfstand gestellt wurde. Bestätigt sich der Rückfall unter die langfristige Trendlinie, müsste unterhalb von 50,00 EUR mit einem Test des Oktober-Tiefs bei 49,16 EUR gerechnet werden. Wird im Anschluss auch die März-Aufwärtstrendgerade (48,78 EUR) unterboten, könnte es zu weiteren Abgaben bis zum Zwischentief vom 15. Juli (47,04 EUR) oder bis zum Juli-Tief (46,04 EUR) kommen. Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung bzw. einen ersten Erholungsversuch müsste es dagegen zunächst zurück über das Zwischentief vom 28. Oktober bei 51,18 EUR und den mittelfristigen GD100 (51,41 EUR) gehen. Oberhalb des kurzfristigen GD50 (52,29 EUR) sollte dann das Zwischenhoch vom 16. Oktober (53,39 EUR) überboten werden, bevor bei 53,74 EUR das kleine Gap vom Dienstag geschlossen werden dürfte. Darüber würde das September-Top bei 54,24 EUR warten, ehe die Kurse erneut an das Vorjahreshoch (55,06 EUR) heranlaufen könnten.

BASF SE-5-Jahres-Chart Stand: 20.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 20.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -1,00% 5 Tage -6,92% 20 Tage -3,23% 52 Wochen 18,49% im November -5,20% im Jahr 2026 14,07% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 56,56 Abstand zum 52-Wochenhoch -10,40% 52-Wochentief 42,24 Abstand zum 52-Wochentief 19,98% Allzeithoch 98,80 Abstand zum Allzeithoch -48,70% Trend 200-Tage-Linie 50,91 Abstand 200-Tage-Linie -0,45% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 51,41 Abstand 100-Tage-Linie -1,42% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 52,29 Abstand 50-Tage-Linie -3,08% Status (kurzfristig) abwärts BASF SE-Trend-Chart Stand 20.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants