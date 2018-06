NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BMW nach weltweiten US-Absatzzahlen für den April auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Erstmals seit 2009 habe der Autobauer auf Konzernebene einen Rückgang verzeichnet, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2018 werde ein hartes Jahr für die Münchener, weshalb er trotz der schon niedrigen Bewertung bei seiner Einschätzung der Aktie bleibe./gl/ag



Datum der Analyse: 13.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.