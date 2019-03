NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 56 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Duftstoffe- und Aromenhersteller habe ein recht glanzloses Schlussquartal 2018 hinter sich, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem enttäusche der Ausblick auf das laufende Jahr. Pannuti senkte ihre Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie (EPS) wegen der gestiegenen Aktienzahl, geht aber von einem etwas stärkeren bereinigten Umsatzwachstum als bisher aus. Zum neuen Kursziel erklärte sie, sie halte einen fünfprozentigen Abschlag zur europäischen Branche weiter für angemessen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 15:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 15:35 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.