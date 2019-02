FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Symrise auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 58 Euro belassen. In einem unsicheren Konjunkturumfeld habe der Aromen- und Duftstoffhersteller mit der Ankündigung einer großen Übernahme in den USA überrascht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er halte den Zukauf für strategisch sinnvoll und sehe Aufwärtspotenzial für seine Gewinnschätzungen. Allerdings monierte er die weiterhin hohe Aktienbewertung./tih/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 16:02 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 16:16 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.