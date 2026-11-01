ams-OSRAM Aktie
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Marktkap. 1,48 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
AI Analyse
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Franken belassen. Die strategische Partnerschaft mit Samsung Display im Bereich MicroLED-Displays werte er sehr positiv für das Sensoren- und Beleuchtungsunternehmen, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. AMS-Osram bewahre sich zudem genügend Produktionskapazitäten, um künftige Chancen im Bereich Smartbrillen und KI-Photonik gemeinsam mit Großkunden aus dem Technologiesektor wie Meta, Microsoft und Nvidia zu nutzen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,50 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
84,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,67 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
86,54%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,07 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
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|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
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|01.04.26
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