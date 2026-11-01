JP Morgan Chase & Co.

ams-OSRAM Overweight

12:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram anlässlich eines angekündigten Einstiegs von Samsung Display bei dem Halbleiterunternehmen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Franken belassen. Die Beteiligung des südkoreanischen Unternehmens mit 210 Millionen Euro über die Ausgabe von 10 Millionen neuer AMS-Osram-Aktien reduziere den Verschuldungsgrad der Österreicher, schrieb Craig A McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dies sei eine willkommene Lösung für ein Problem, das bisher einen Belastungsfaktor für die Aktie dargestellt habe./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:01 / GMT

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Bildquellen: ah