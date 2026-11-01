ams-OSRAM Aktie
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Marktkap. 1,48 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
AI Analyse
ams-OSRAM Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram anlässlich eines angekündigten Einstiegs von Samsung Display bei dem Halbleiterunternehmen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Franken belassen. Die Beteiligung des südkoreanischen Unternehmens mit 210 Millionen Euro über die Ausgabe von 10 Millionen neuer AMS-Osram-Aktien reduziere den Verschuldungsgrad der Österreicher, schrieb Craig A McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dies sei eine willkommene Lösung für ein Problem, das bisher einen Belastungsfaktor für die Aktie dargestellt habe./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Overweight
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
21,70 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
14,08 CHF
|Abst. Kursziel*:
54,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
13,61 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
59,44%
|
Analyst Name:
Craig A McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,07 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
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|12.02.26
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|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
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|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital