NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einem Kapitalmarkttag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60,00 Euro belassen. Finanzchef Nicolas Peter habe die Jahresprognose bestätigt und sich optimistisch hinsichtlich einer schrittweisen Margenverbesserung ab dem zweiten Quartal gezeigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotzdem bleibe weiterhin unklar, inwiefern sich die Qualitätsprobleme aus dem vergangenen Geschäftsjahr auch auf das Jahr 2019 übertragen werden./kro/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / 14:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / 16:09 / BST



