Diageo Aktie
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Marktkap. 49,68 Mrd. EURKGV 26,16 Div. Rendite 2,47%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
AI Analyse
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Diageo von 1800 auf 2100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung 2026 seien die Aussichten der europäischen Konsumgüterkonzerne für das kommende Jahr durchwachsen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Positiv sieht sie die Bereiche Lebensmittel (mit Ausnahme der Schokoladenhersteller), Tabak und Zutaten sowie das Körperpflegesegment. Vorsichtig ist Pannuti bei den Softdrinkherstellern und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Chancen für den Bereich Spirituosen betrachtet die Expertin uneinheitlich. Als Top-Werte für 2027 nannte sie Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
21,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
22,84 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,09 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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